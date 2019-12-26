ابو السعود يوعز بتوفير المياه اللازمة للأردنيين في ظل تأخر الموسم المطري الحالي

وطنا اليوم ـ عمان

دعا وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال ترؤسه اجتماعا لجميع المعنيين بعمليات التزويد المائي والتشغيل والصيانة في وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركات وادارات المياه في كافة مناطق المملكة بحضور أمين عام وزارة المياه والري المهندي علي صبح ونائب الامين العام فراس العزام الى ضرورة البدء بتجهبز الخطط والبرامج اللازمة والاسراع في انجاز كافة المشروعات في المناطق استعدادا لقدوم فصل الصيف القادم الذي يشهد الطلب فيه ازديادا كبيرا مؤكدا على ضرورة توفير خطط بديلة والاستعجال بمشاريع خفض الفاقد ومشاريع رفع كفاءة الطاقة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للمواطنين في ظل تأخر الموسم المطري الحالي.

وأثنى الوزير على الجهود المتواصلة من لدن العاملين في القطاع خاصة في ظل الظروف التي نشهدها من تأخر الهطول لهذا الموسم مما يحمل العاملين اعباء كبيرة مشددا على ضرورة تعزيز كافة الجهود والبدء باعادة دراسة احتياجات المناطق بما يتوافق مع الخطط الحكومية الرامية الى تقليص النفقات وتوجيه الانفاق في الاوجه التي نحتاجها وحسب الاولويات المتاحة وتحصيل مستحقات المياه المترتبة واستكمال تطبيق تحسين الخدمة من خلال مشروع (paperless) ومشروع (E-Service) لما له من اثر في تحسين مستوى الخدمة .