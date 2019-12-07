 وطنا نيوز -إسرائيل: تصدير الغاز للأردن ومصر سيجعلنا قوة عظمى
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إسرائيل: تصدير الغاز للأردن ومصر سيجعلنا قوة عظمى
التاريخ : 21-12-2019 01:31:10 المشاهدات: 1590

وطنا اليوم ـ عمان

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن تصدير الغاز للأردن ومصر سيجعل إسرائيل قوة عظمى في قطاع الغاز.

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حقل لفيتان الذي سيصدر للأردن ومصر، هو أحد أكبر الكنوز الطبيعية.

واعتبر الوزير الإسرائيلي، أن سماح القضاء الإسرائيلي لشركة نوبل إنيرجي استئناف اختباراتها في الحقل، هو قرار تاريخي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاختبارات الأخيرة لتشغيل الحقل، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت محكمة إسرائيلية، قررت وقف عمل شركة نوبل إنيرجي "الموقعة مع الأردن لتصدير الغاز" في حقل لفيتان، بسبب شكاوى منظمات بيئية تحذر من الخطر البيئي الناتج من أعمال الحفر، فيما ألغت هذا القرار محكمة أخرى وسمحت للشركة باستئناف العمل.
 

 

 

 


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