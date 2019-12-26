رواتب متقاعدي الضمان الاثنين

وطنا اليوم-صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر على التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من كانون الأول الجاري.

وأضاف في بيان صحفي اليوم بأن هذا القرار يأتي لتمكين الإخوة المتقاعدين من الطوائف المسيحية من تلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ونهاية العام، مشيراً أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (240) ألف متقاعد بفاتورة تقاعدية شهرية تجاوزت (99) مليون دينار.