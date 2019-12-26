الرئيسية | محليات مسؤول يستهجن تهويل انفلونزا الخنازير بالأردن

وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور إبراهيم البدور عضو لجنة الصحة و البيئة النيابية، إن فيروس انفلونزا الخنازير استوطن في الأردن وأصبح يظهر في كل موسم شتوي، فيما استهجن مسؤول بوزارة الصحة ما أسماه "التهويل" بشأن هذا المرض الموسمي.

والجمعة اعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات بانفلونزا الخنازير h1n1 إلى سبعة أشخاص فيما بلغ عدد المصابين حتى مساء اليوم 276 اصابة.

وأوضح البدور ، إن على الحكومة توفير المطاعيم وتحديدًا للكبار في السن والأطفال والنساء الحوامل.

من جانبه، قال مدير مستشفى الاميرة رحمة باربد الدكتور طه التميمي، إنه ورغم الاكتظاظ على طوارئ المستشفى إلا أنه لم تسجل أية حالة بالإصابة بإنفلونزا الخنازير.

وقدم التميمي مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية لتجنب الإصابة بهذا الفيروس.

وأكد أن وزارة الصحة تتعامل مع كل الحالات بسواسية ولا تفريق بين من هو أردني وغير أردني.

واستغرب المسؤول في وزارة الصحة، التهويل والهلع بشأن هذا الفيروس الموسمي.

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