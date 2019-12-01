الرئيسية | محليات متقاعدو نادي ضباط غرب عمان يزورون الباقورة

وطنا اليوم-عمان:زار وفد من متقاعدي نادي ضباط غرب عمان منطقة الباقورة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" حيث تعرفوا على طبيعة المنطقة وتاريخها وجغرافيتها التي تعود إلى بداية الفتوح الإسلامية والحقبة التركية ، حيث تجوّل الوفد في بعض أركان المنطقة . العميد الركن المتقاعد سالم خليف الهقيش قائد سلاح المدفعية الأسبق أعرب عن سعادته وزملائه لاستعادة هذا الجزء العزيز من الوطن الغالي بفضل تمسك وإصرار قائد الوطن على تنفيذ ملاحق اتفاقية السلام المبرمة في وادي عربة ، مبيناً أهمية هذه المنطقة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية . من جانبه أشاد العقيد الركن المتقاعد محمد الوقفي بالإجراءات الأمنية التي تنفذها الوحدة المسؤولة عن أمن المنطقة لتمكين المواطنين من زيارة المنطقة والتجول فيها ، والتعرّف عليها .

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