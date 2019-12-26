الرئيسية | محليات إنفتاح مباشر في ملف العلاقات الاردنية السعودية

وطنا اليوم-عمان:يبدو ان الفرصة وفي ظل نمو بعض الاتصالات أتيحت مؤخرا لتحويل وديعة مالية سعودية الى ” قرض ميسر ” وليس الى منحة كاملة على الاقل في هذه المرحلة .

السعودية كانت قد اودعت نحو 300 مليون العام الماضي في البنك المركزي الاردني على اساس وديعة لدعم الاحتياطي البنكي .

بعد حوار صريح وانفراج ملموس في الاتصالات والعلاقات مؤخرا اثر عملية ضبط لقنوات المعلومات والتحليلات ابلغ الجانب السعودي السفارة الاردنية في الرياض الشهر الماضي بان التوجيهات العليا الملكية صدرت بإمكانية ان يعتبر الاشقاء الاردنيون الوديعة السعودي بمثابة قرض ميسر جدا وطويل الامد .

كانت عمان تفضل ان تتحول الوديعة الى منحة .

لكن الجانب السعودي مال الى تحويلها الى قرض ميسر في اطار خطوة لاستعادة الثقة في التواصل بين البلدين وبطبيعة الحال اعتبرت السلطات الاردنية المصرفية القرار السعودي خطوة ايجابية بدلا من دفع فائدة بنسبة 4% على الوديعة التي اصبحت قرضا .

يبحث الجانبان ايضا المزيد من فرص الاستثمار وعلى اساس تبادل المنفعة .

وفي اطار استعادة الثقة ومعالجة المناخ السلبي في العلاقات بين عمان والرياض قرر الملك سلمان بن عبد العزيز توجيه دعوة للملك عبد الله الثاني لحضور قمة العشرين التي تستضيفها الرياض مطلع العام المقبل .

احتفي الاعلام الرسمي الاردني بالدعوة الملكية السعودية.

وتتجه انظار المراقبين اليوم لاستئناف مستويات التنسيق والتواصل خصوصا بعد اصرار القيادة الاردنية على ان العلاقات مع الشقيق السعودي جذرية واساسية واستراتيجية واعمق من ان تؤثر عليها معطيات التضامن الاقتصادي او المالي .

بمعنى اخر تريد المؤسسة الاردنية عزل مسالة المساعدات والتضمن الاستثماري والاقتصادي سلبا او ايجابا عن ملف العلاقة والتنسيق نفسه.

ويبدو ان الطرفان اتفقا على هذا الامر خلف الستارة والكواليس وبعد تقدير الجانب السعودي للتفهم الاردني خصوصا في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة ومعقدة تتعرض لها السعودية بالمقابل .

ويبدو ايضا ان اجواء الانفراج المحدود والمحسوم في ملف المصالحة الخليجية تساهم هي الاخرى في تقليص مستوى الخلافات خصوصا بعدما خفتت الاصوات التي تحاول تأزيم العلاقة وتوتيرها عند الجانبين.

وكذلك بعدما تخفض سقف الرقابة السعودية على نمو العلاقات وتطورها مع دولة قطر .

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