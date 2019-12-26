الرئيسية | محليات تحذير اردني : نحتل المركز الأول بالتدخين في الشرق الأوسط

وطنا اليوم-عمان:حذّر رئيس الوزراء الأسبق المستشار الأعلى لجامعة البترا الدكتور عدنان بدران من ارتفاع نسبة المدخنين في الأردن بعدما احتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، والمركز الثاني في العالم.

حيث بلغت نسبة المدخنين بين الذكور 70 بالمئة، بينما انخفض تعاطي التبغ في العالم بنسبة 20 بالمئة وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت بدران إى دور وسائل الاعلام في تشكيل اتجاهات صحية تساعد في مواجهخة الظواهر الصحية السلبية وفي مقدمتها التدخين.

جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان الإعلام والتدخين والواقع المأمول نظمت في جامعة البترا.

وأكد رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا حرص جامعة البترا على دعم جهود لجنة مكافحة التدخين والحد منه، قائلا "إن هذا الدعم يتجاوز النواحي المادية إلى دعم معنوي جاد وهو موقف اتخذته الجامعة منذ وقت بعيد وتحرص عليه".

وقالت رئيسة اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين الدكتورة زينب الكيلاني "إن وباء التبغ يودي كل عام بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة في أنحاء العالم، منهم أكثر من 7 ملايين ممن يتعاطونه مباشرةً، ونحو 1.2 مليون من غير المدخّنين، بما يعرف "بالتدخين السلبي"،معربة عن أملها بأن تتمخض الندوة عن انبثاق لجان لتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والصحف والإذاعات والقنوات الفضائية الأردنية، ومنظمات المجتمع المدني لخفض نسبة المدخنين العالية في الأردن.

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