الرئيسية | محليات ما حقيقة معاناة الأردنيين في سجون السعودية

وطنا اليوم-عمان:أفرجت السلطات السعودية اليوم الجمعة عن 6 اردنيين قضوا محكوميتهم في السجون لعدة سنوات ، بعد ان تم القاء القبض عليهم وتوجيه تهمة ترويج المخدرات لهم.

وقال شقيق احد السجناء الاردنيين، ان السلطات السعودية قامت بنقل الـ 6 اردنيين الى الاردن ظهر اليوم عبر مطار الملكة علياء الدولي بعد ان غادروا السجن مباشرة، الا ان المؤسف في الامر، ان المشار اليهم كانوا بحالة صحية سيئة ويرتدون الملابس الداخلية ولا يحملون اوراق ثبوتية بعد ان فقدوها نتيجة ترحالهم من سجن الى اخر.

وعبر اهالي السجناء الذين تواجدوا في المطار لاستقبالهم، عن غضبهم وانزعاجهم من طريقة معاملة السجناء الاردنيين في السعودية، الامر الذي دفع الاهالي الى تأمين ملابس جيدة لهم وارسالها لهم الى قسم الامن بالمطار حيث كانوا متواجدين هناك لحين الانتهاء من الاجراءات.

وتسائل الاهالي، عن دور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنيين، في الموضوع المشار اليه، خاصة بالطريقة التي تم نقل السجناء بها الى الاردن.

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