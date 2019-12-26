الأردن يوقف تصدير الخضار أو الفواكه للاحتلال

وطنا اليوم-عمان:كشفت احصاءات الصادرات الرسمية الأردنية، عن توقف الأردن من تصدير "الخضار أو الفواكه" للاحتلال، منذ 5 أشهر على التوالي.

وتشير الأرقام ، أن آخر شحنة صدرها الأردن من "الخضار والفواكه" للاحتلال، كانت في شهر حزيران الماضي.

وكانت تحتوي شحنة الصادرات الاردنية من الخضار للاحتلال في شهر حزيران الماضي، على 171 طن خيار أردني، و467 طن فلفل حلو .

ومنذ ذلك الحين توقفت الصادرات الأردنية للاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، في حين لم تصدر احصائيات الصادرات لشهر كانون الاول الجاري.

يشار إلى أن الاردن عادة ما يصدر " الخيار والفلفل والزيتون" للاحتلال بكميات مختلفة.

هذه الأرقام تأتي خلافاً لأرقام العام الماضي وتحديدا في ذات الفترة، اذ استحوذ الاحتلال على صادرات الزيتون الأردني في شهر تشرين الثاني من العام 2018، في حين لم يصدر الاردن كيلو زيتون واحد للاحتلال في ذات الشهر من العام الجاري.