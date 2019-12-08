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الخشمان يدعو لانشاء صندوق وطني لدعم علاج الانفلونزا للمواطنين
وطنا اليوم- بعد تفاقم ازمة انفلونزا الخنازير واصابة العديد من المواطنين ونتج عنه عدد من الوفيات وحتى لا يصبح وباء بسبب ارتفاع سعر المطعوم ومن أجل تمكين المواطنين من الحصول على المطعوم قامت وزارة الصحة بتخفيض سعر المطعوم الى 50% وتفاعلا مع الحالة الوطنية دعا الكابتن الخشمان الى انشاء صندوق وطني للصحة العامة يتم جمع التبرعات ليكون متوفرا للجميع مجاناً وقد ابدى الكابتن استعداد الشركة الاردنية للطيران بدعم هذا الصندوق حال انشائه.
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