الرئيسية | محليات العبوس يطالب بعلاوة 180 دينارا للطبيب العام

وطنا اليوم-عمان:طالب نقيب الأطباء علي العبوس أن تبدأ علاوة الطبيب العام من 180 دينارا، بدلا من 160 دينارا.

وبين العبوس خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية وبحضور وزير الصحة سعد جابر، أنه من الظلم أن يبقى الطبيب العام على زيادة مقدارها 160 دينارا خلال هذه المدة.

وأضاف العبوس : يجب أن يأخذ الطبيب العام زيادته وأن يحصل عليها ويشعر بها ابتداء من عام 2020، مشيرا إلى أن الكثير من الأطباء كانت الزيادة لهم صفر.

وتابع العبوس : إذا تمت مقارنة زيادة الطبيب العام بزيادات باقي النقابات، فستكون النسبة متساوية.

وطالب العبوس أن يحصل الطبيب المقيم الذي يدخل الإقامة وينجح بالسنة الأولى على علاوة مقدارها 170 دينارا.

كما طالب أن يحصل الطبيب المؤهل الذي انتهى من الإقامة على علاوة مقدارها 190 دينارا، وأن يحصل الأخصائي على علاوة مقدارها 235 دينارا.

وأكد العبوس أن مطلبهم بأن تكون علاوة الأخصائي الأول 255 دينارا خطا أحمر ، نافيا ما تردد حول تخفيضها.

وتابع : الأخصائي الذي يريد الحصول على اختصاص فرعي، سنشجعه على ذلك من خلال منحه العلاوة قبل إنهاء المدة، وهي 5 سنوات، وسيحصل عليها مع الأخصائي الأول.

وزاد أنه طالب بأن يحصل المستشار على علاوة تصل إلى 275 دينارا.

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