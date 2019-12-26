الرئيسية | محليات العقبة تستخدم اكياس القماش بدلا من البلاستيك

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت عن إطلاق حملة التحول التدريجي نحو استخدام أكياس القماش بدلا من ألأكياس البلاستيكية في مدينة العقبة تحت شعار " بلاش بلاستيك خلي كيسك قماش... صحتك و بيئتك مش ببلاش" ضمن فعاليات الحفل البيئي الثاني والخاص بمدارس مدينة العقبة الذي نظمته السلطة .

وقال مفوض البيئة وشؤون الاقليم في السلطة سليمان النجادات ان المبادرة تهدف إلى تقليل إستخدام الأكياس البلاستيكية و استخدام الأكياس القماشية كبديل عن إستخدام الأكياس البلاستيكية التي تشكل تلوثا" في البيئة بعناصرها المختلفة.

واضاف النجادات ان الاكياس البلاستيكية لا تتحلل بشكل كامل ما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية والتربة والإنسان وتستخدم لمرة واحدة ، ومن هذا المنطلق اصبحت الحاجة ملحة لتفعيل إستخدام بدائل آمنة بيئياً وبدون إضافة مواد كيماوية وأفضل البدائل المتاحة هو القماش والورق نظراً لخصوصية مدينة العقبة الساحلية.

واشار الى انه من خلال هذه المبادرة تم البحث عن أفضل بدائل أنواع القماش لعمل أكياس قماشية قطنية لوضع الخبز فيها كون الخبز مادة غذائية ذات تلامس مباشر مع الكيس وحسب خطة الحملة وبعد إنطلاقها رسميا بموجب هذا الإعلان سيتم توزيع حوالي (4000) كيس مصنوع من القماش بصورة مجانية على المواطنين في المخابز بمدينة العقبة لحثهم على استخدام الأكياس القماشية فيما بعد.

وبين النجادات بان هذه الحملة اطلقتها السلطة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وشركة ( أوربساير )للنظافه وشركة ( كيمابكو ) وتم أيضا من خلال هذه المبادرة توفير كافة المستلزمات الإعلانية والتثقيفية الخاصة بنشر الوعي لكافة شرائح المجتمع في مدينة العقبة وبهذا تكون مدينة العقبة من أولى المحافظات في المملكة التي بادرت باستخدام كيس صحي ومستدام بدلا من كيس البلاستيك لشراء الخبز وهي أكياس تم إنتاجها وخياطتها من مادة القماش و بدعم من مشاغل السلطة التابعة لمديرية التدريب والتشغيل التابعة لسلطة منطقة العقبة الخاصة.

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