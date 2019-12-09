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وزارة المياه تكشف عن مقاول يزور وثائق رسمية
وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري /سلطة المياه بانه تبين لديها بناء على معلومات توفرت من جهات مختلفة بقيام احد المقاولين العاملين مع سلطة المياه بتقديم بيانات ومخاطبات رسمية صادرة عن سلطة المياه غير صحيحة ، وعليه فقد سارعت الوزارة /سلطة المياه وتنفيذا لأحكام القانون واعمالا للتشريعات القانونية النافذة تقدمت سلطة المياه بشكوى لدى نائب عام عمان بوجود اوراق مقدمة على اساس انها صادرة من سلطة المياه وهي غير صحيحة الذي سارع بدوره بتسجيل قضية تحقيقة لدى مدعي عام عمان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بذلك .
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