الرئيسية | محليات وفد من البنك الدولي يزور ديوان المحاسبة

وطنا اليوم-عمان:زار وفد من البنك الدولي ديوان المحاسبة يوم الخميس الموافق 19 كانون اول الجاري وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون مع في المجالات التي تهم الاعمال الرقابية والمهنية وتطوير اداء الموارد البشرية المتاحة في الديوان.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد خلال الاجتماع مع الوفد على اهمية دور البنك الدولي في دعم وتطوير الأداء في الكثير من مؤسسات القطاع العام ومنها ديوان المحاسبة، مبديا استعداد الديوان للتعاون مع البنك لخدمة العمل الرقابي المهني المؤسسي لتعزيز المحافظة على المال العام.

وأضاف ان الديوان يتبنى خطة تطويرية للتحول المهني المواكب للتطورات الالكترونية والانظمة المحوسبة خلال ثلاث سنوات مقبلة تبدأ في العام 2020.

وأوضح حداد ان الديوان بحاجة لمزيد من الدعم في مجالات التدقيق باستخدام الحاسوب والاتمتة الالكترونية لمواكبة التطورات الاقليمية والدولية في هذا المجال في ظل ما يشهده الاردن ودول العالم من تطور في المجالات الالكترونية وخاصة في مجال الاتمتة في الرقابة والتدقيق والعمل بمستويات اعلى من الكفاءة والفعالية في ظل الامكانات المتاحة.

وأكد اهتمام الديوان بالتدريب والتعليم المستمر لتطوير مهارات كوادره في مجالات العمل المتعددة ومنها مهارات الاتصال والاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات في خدمة العمل الرقابي للانتقال الى التدقيق باستخدام الحاسوب، مشيرا الى الحاجة الى الدعم في هذه المجالات المهنية سواء من النواحي التدريبية او توفير الاجهزة والبرامج الحاسوبية.

وقال حداد ان الديوان يسعى الى تطوير الرقابة على الايرادات العامة والمساهمة في مكافحة التهرب الضريبي لضمان المحافظة على المال العام.

من جهته ابدى ممثل البنك الدولي استعداد البنك لمواصلة التعاون مع ديوان المحاسبة للمساهمة في تعزيز الرقابة على المال العام تشريعيا ومهنيا وتمكين الديوان من التدقيق على المشاريع التي تمول بمنح خارجية في الاردن.

واعرب عن الاستعداد لتدريب كوادر الديوان من قبل خبراء في المجالات المتخصصة والمساعدة في تعزيز الرقابة على المال العام.

وحضر الاجتماع امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي وعدد من المدراء في الديوان.

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