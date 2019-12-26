الحواتمة يستعد لاستلام مهمة دمج الأجهزة الأمنية

وطنا اليوم-عمان:من المتوقع أن يتسلّم مدير عام الدرك السابق اللواء حسين الحواتمة منصب مدير مديرية الأمن العام بمظلتها الجديدة التي ستجمع المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك.

ووجه الملك الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

ووجه الملك بتعيين مديرا للمديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.

ومن المرجح أن يتم إحالة مدير الأمن العام الحالي اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إلى التقاعد، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد مساء اليوم الاثنين.