الرئيسية | محليات قرية تثير مخاوف أهالي القصر وتحذيرات من تغيير هوية المنطقة

وطنا اليوم-عمان:شهدت محافظة الكرك وتحديدا مناطق لواء القصر حراكا متسارعا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع اعلان إحدى الجمعيات الخيرية عزمها اقامة مدينة نموذجية في منطقة السنينة، يتمّ توزيع مساكنها على الأسر العفيفة بأسعار مخفّضة.

وجاء الحراك إثر مخاوف تولّدت لدى أهالي اللواء من تغيير ديموغرافي في المنطقة، مشيرين في ذات السياق إلى لقاء رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي مع أبناء عشائر بئر السبع في محافظات جنوبية مؤخرا.

وحول ذلك، أكد رئيس بلدية القصر طايل المجالي أن هناك تحفظات من قبل أبناء المحافظة وأهالي لواء القصر على المشروع.

وقال المجالي : إن المشروع ضبابي وغير واضح، كما أن الفئة المستهدفة التي ستستفيد منه غير واضحة أيضا.

ولفت إلى أن أهالي المنطقة أبدوا تخوفاتهم من المشروع، فيما تستمع البلدية لكافة الملاحظات نظرا لعدم وضوح أهداف المشروع ومن هي الشرائح التي سيتم توزيع الوحدات السكنية عليها.

ومن جانبه، قال النقابي شرف المجالي إن هناك خشية في محافظة الكرك ولواء القصر تحديدا من مخطط تهجير وتوطين يجري الترتيب له، مشددا على أن الأهالي سيقفون ضدّ أي مشروع لتوطين أشخاص من خارج أبناء المنطقة "حرصا على الهوية الفلسطينية، وحرصا على هوية المنطقة العشائرية".

وأضاف المجالي :إن الأهالي توافقوا مع الجمعية المنفّذة للمشروع على تأجيل العمل به حتى منتصف الشهر القادم، وأن يتمّ قبل ذلك الاتفاق على آلية توزيع تلك المساكن بمعرفة ممثلي المنطقة من المجلس البلدي ومجلس المحافظة والجمعيات الخيرية في المنطقة نفسها بعيدا عن ترتيبات وزارة التنمية الاجتماعية.

ولفت إلى أن هناك تخوّفات من أن تكون القرية النموذجية مخصصة لفئة معيّنة، مبيّنا أن الكرك لا تضمّ أيّ مخيّمات للاجئين، لكن "يبدو أن المستهدف ليسوا أبناء الكرك".

وقال المجالي: "إذا كان هناك توجّه لاقامة تجمّع سكّاني لفئة معيّنة، فليتفقوا على منطقة واسعة يُصبح لها كوتا، وتُعامل معاملة أبناء البوادي، بحيب لا يُسمح لأبناء عشائر بئر السبع الترشح في غيرها في جميع مناطق المملكة".

الناشط حسين الصعوب، قال إن المشكلة لها عدة أوجه، بدءا من الجمعية الاسلامية البريطانية القائمة على المشروع، مرورا بلقاء العيسوي بأبناء عشائر بئر السبع، وانتهاء بأسس توزيع المساكن الغامضة.

وطالب بالكشف عن مصدر تمويل هذا المشروع، وبيان حيثيات لقاء العيسوي بأبناء عشائر بئر السبع، مشيرا إلى أن المشروع يثير عدة علامات استفهام..

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر