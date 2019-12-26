تعيينات وإحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في مؤسسات حكومية.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك دائرة الأحوال المدنية والجوازات على التقاعد اعتبارا من تاريخ 6/1/2020 ، ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:

حسين علي البخيت الدبــــاس

محمد جميل صالح النســــــور

راضي عبد الله حمدان الوخيان

كما قرر مجلس الوزراء إحالة الموظف من ملاك دائرة الأراضي والمساحة صالح فرج محمد الغياثين إلى التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 11/12/2019.

وقرر الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة المالية إسماعيل يوسف صالح فوده إلى التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من تاريخ 16/1/2020.

وقرر الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية سليمان محمد علي العتوم إلى التقاعد اعتبار من تاريخ 1/1/2020، ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

وقرر الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة المالية جمال محمد علي أبو فروة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 25/12/2019 لبلوغه السن القانونية.

وقرر إحالة الموظف من ملاك وزارة التربية والتعليم الدكتور سالم تيسير سالم الشرايده إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 2/1/2020، ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

وقرر المجلس الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة التربية والتعليم إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتبارا من تاريخ 7/12/2019 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 11/12/2019:-

- محمد عبد يوسف المشارفــــــــه

- فاتن حسين اسعد اليوســـــف

- فريال إبراهيم عطيه منصــور



كما قرر الموافقة على إحالة الموظف من ملاك مؤسسة تنمية أموال الأيتام محمد أحمد حسن الدويري على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2/1/2020 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

والموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصحة أحمد يوسف فرحان الزبيدي على التقاعد اعتبارا من تاريخ 2/1/2020 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

والموافقة على إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين تالياً من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019:-

- الدكتور رشاد زيد الكيلانـــــــي

- حسن إبراهيم عبيد كريره

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة البيئة المهندس أحمد محمود عودة المبيضين على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 ، ومنحه المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظفين من ملاك وزارة الصحة إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ 2/1/2020، ومنحها المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 24/6/2019، وهم:

انديرا عيسى يوسف عويس

صباح فائق عوض عوض

مرام اسحق إبراهيم خليل البسطي

فواز أحمد محمد

خالد عبد الكريم عبد النسور



إنهاء خدمات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنهاء خدمة الموظف من ملاك وزارة التربية والتعليم هشام فوزي حسني عبد العزيز اعتبارا من تاريخ 30/1/2020 لبلوغه السن القانونية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنهاء خدمة الموظف من ملاك دائرة الاحصاءات العامة الدكتور فيصل جمال سلمان خريسات اعتبارا من تاريخ 5/12/2019 لبلوغه السن القانونية.

وقرر الموافقة على إنهاء خدمة الموظف من ملاك وزارة الصحة الدكتور يقظان محمد فرحان العبيدات اعتبارا من تاريخ 19/12/2019 لبلوغه السن القانونية.



وقرر الموافقة على إنهاء خدمة الموظف من ملاك وزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد محمد مرعي الرشدان اعتبارا من تاريخ 29/12/2019 لبلوغه السن القانونية.