الرئيسية | محليات 300 مليون دولار من الإمارات للأردن لدعم والصحة والتعليم

وطنا اليوم-عمان:أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منحة مالية بقيمة 300 مليون دولار، لدعم الحماية الاجتماعية والتعليم، بحسب فضائية العربية.

وبحسب فضائية العربية، فإن المنحة ستقدم للمعالجات الطبية من غير المشمولين ببرامج التأمين الصحي والبرامج المزمنة وصندوق المعونة الوطنية.

من ناحيته، كشف وزير المالية محمد العسعس في مقابلة له مع فضائية العربية، عن زيارة لبعثة صندوق النقد للأردن في النصف الثاني من الأسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.

وأشار العسعس إلى أن "هنالك روح إيجابية لإنهاء المفاوضات في أثناء الزيارة وسيتوج بإعلان إطلاق البرنامج الجديد".

وتابع: " أنهينا جولة مهمة من المفاوضات حول البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، وخطونا خطوات مهمة حيث سيتم التركيز على الشق الهيكلي لرفع نسب النمو وخفض نسب البطالة".

وشدد العسعس على أن الاقتصاد الأردني قادر على النمو، وأضاف: "نسعى لتعزيز صادرات الأردن ورفع ثقة المسثمرين بقدرة الأردن على ذلك، ونعمل على خفض تكاليف الانتاج واستقرار التشريعات الاقتصادية".

وشكر العسعس دولة الإمارات العربية المتحدة على المنحة، مشيرا إلى أن هذا "يعبر عن متانة العلاقات بين الأردن والإمارات".

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