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مصادر : عملية الدمج ستتولاها شخصية امنية وازنة
وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر امنية انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والدفاع المدني فأنه من المتوقع ان يصار الى تسميتها ب مديرية الامن الوطني او مديرية الامن القومي الوطني والتي سيندرج تحتها كل من مديرية الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني موضحا انها ستكون تحت قيادة شخصية عسكرية واحدة.
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