إلى عطوفة ريئس ديوان الخدمة المدنية

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تحية طيبة وبعد:

نرجو من عطوفتكم إعادة النظر بالتعليمات بشان المادة (30) أ/2.

من نظام قانون الخدمة المدنية الجديد وتعديلاته والذي ينص على (أ- للوزير منح الموظف زيادات سنوية وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:

2 – زيادة سنوية واحدة إذا نشر بحثا علميا بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة وفق أسس يحددها المجلس.

لإنها تعليمات غير منصفة بالنسبة للموظف العام ولا تؤدي به للإبداع والإبتكار , الا يكفي نشر البحث في مجلة علمية محمكة أسوة بدكاترة الجامعات كل سنة ينشر بحث في مجلة علمية محكمة ويحصل على زيادة .والتأكد من هذه المجلات عن طريق التعليم العالي ويستثنى من ذلك المجلات الصادرة عن الجامعات الاردنية في داخل الاردن.

ولماذا تجربة البحث لمدة سنة ما دام ان اللجنة العلمية للجامعات الاردنية قبلت البحث ونشرته في مجلتها فانه ذو قيمة وفائدة فهي لا تختار الإ الابحاث المتميزة والمبتكرة التي تساهم في قيمة مضافة من حيث:

1- زيادة الثقافة والمعرفة من خلال جمع البيانات والوثائق حول البحث.

2- إثبات الحقائق وتفسيرها والإدراك الصحيح لموضوع البحث.

3- أهمية البحث للمجتمع والطلاب وفرصة للتدريب عن طريق إستخدام أساليب ومنهجيات وآليات متطورة تساهم في التنمية المستدامة وإنجاح المشاريع والأعمال التجارية ورفع مستوى المعرفة والثقافة العامة وبالتالي تنمية الإقتصاد وخاصة الأبحاث الإدارية والمالية والقانونية.

لذلك نتمنى من عطوفتكم إعادة النظر بهذه التعليمات بحيث تكون من نشر بحثا علميا وبشكل منفرد في مجلة علمية محكمة, ويستثنى من ذلك المجلات العلمية للجامعات الاردنية فليس هناك داعي للتاكد من المجلات العلمية الصادرة عنها الا نثق بجامعاتنا وتكون الزيادة سنوية لمن نشر بحثا علميا.



مجموعة من موظفي القطاع العام

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