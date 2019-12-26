الرئيسية | محليات لا تغيير على إعفاءات الاسرة في 2020

وطنا اليوم-عمان:اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على لسان مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية موسى الطراونة، ان مجموع الاعفاءات التي يستحقها رب الاسرة المعيل خلال عام 2020 ستبقى كما هي عليه الحال في العام الحالي (23) الف دينار ولم يحدث اي تغييرعلى مجموع الاعفاءات وانما تغير هيكل الاعفاءات بحيث سيصبح الاعفاء الشخصي (9) الاف دينار و (9) الاف دينار للمعالين.

وانسجاما مع نظام الفوترة اصبح اعفاء الاسرة خلال عام 2020 مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة خمسة الاف دينار بدلا من ثلاثة الاف دينار حيث منح القانون ألف دينار للمكلف والف دينار لزوج المكلف وألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ( ثلاثة اولاد) .

وبين الطراونة ان القانون المعدل قد منح الاشخاص ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة اعفاء بواقع (2000) دينار لكل معاق مهما بلغ عددهم تضاف الى مجموع الاعفاءات السابقة.

واشار إلى انه يحق للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

واوضحت الدائرة للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا

فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.

كما اوضحت الدائرة انه لغايات احتساب ضريبة الدخل فان كل فرد في الاسرة من غير الزوج والزوجة يعامل مكلف مستقل عن الدخل الذي يحققه ولا يدخل الدخل الذي يحققه ضمن دخل رب الاسرة.

واشارت الدائرة ان اقرارات ضريبة الدخل التي سيتم تقديمها اعتبارا من 1/1/2020 تتعلق بالدخل المتحقق خلال العام الحالي 2019.

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