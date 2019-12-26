الرئيسية | محليات الحكومة: سنسترد الأموال الواردة في مخالفات تقارير ديوان المحاسبة

وطنا اليوم-عمان:عقدت الحكومة الاثنين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018 .

ويشارك في المؤتمر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.

وقال العضايلة في بداية المؤتمر، إن رئيس الوزراء قرر تشكيل فريقا لمتابعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لتصويبها.

من جهته، أكد وزير الدولة سامي الداوود، أن الحكومة لن تهمل أي مخالفة يتم رصدها في تقرير ديوان المحاسبة وستعمل على تصويبها.

وأضاف الداوود في رده على سؤال حول استرداد الاموال العامة: "ما فيه حدا أكبر من الدولة.. وسنسترد الأموال العامة الواردة في مخالفات تقارير ديوان المحاسبة".

وأوضح أن القضايا التي فيها تعدي على المال العام لا يجوز عليها التقادم، بناء على التعديل الأخير على قانون مكافحة الفساد.

وبين أن المبالغ المتوقع تحصيلها من الاستيضاحات المقدمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والإدعاء العام والتي تتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، هو ١١٠ مليون دينار.

من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة أن الحكومة ستحاول استرداد الأموال العامة الواردة في مخالفات 2018 قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019.

ولفت الى وجود خطة شمولية لتدريب موظفي ديوان المحاسبة لكشف أي مخالفة ترد بأي مؤسسة حكومية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر