الرئيسية | محليات مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية على السوريين في الأردن

وطنا اليوم-دشن فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن مشروع توزيع السلال الغذائية على الاشقاء السوريين حيث شملت المحطة الأولى من توزيع السلال الغذائية 904 اسرة سورية بواقع 5279 مستفيد في العاصمة عمان باجمالي 26 طناً .

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

واوضح الدكتور بدر السمحان أن هذه المساعدات تاتي ضمن مشاريع الامن الغذائي التي يتبناها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والهادفة لتوفير المتطلبات الغذائية للاجئين السوريين ، مضيفاً ان المركز اطلق مشروع توزيع السلال الغذائية بواقع 24 الف سلة غذائية بتكلفة اجمالية بلغت (4.544.520) ريال سعودي تستهدف الاشقاء الأردنيين و السوريين والفلسطينيين في الأردن.

واكد السمحان ان المساعدات الاغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة تاتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء لتلبية احتياجاتهم في جميع المحاور الاغاثية.

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