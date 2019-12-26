الخشمان خبر مفرح وطاقة ايجابية يمدنا بها الملك

وطنا اليوم- عبر النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان عن سعادته وفرحه بقرار جلالة الملك دمج مديرية الدرك والدفاع المدني بمديرية الامن العام واصفا هذا القرار بالتاريخي والمفرح الذي يمد الجميع بالطاقة الايجابية وهذا ما كتبه على صفحته في الفيسبوك:

خبر مفرح والف تحيه لقائدنا لاتخاذ مثل هذه الخطوه الرائعه ونرجو ان تكون هذه رساله الى الحكومه في الأستمرار في نهج ترشيد النفقات ودمج الهيئات المستقله والعمل على اعادة توحيد وتجميع الدوائر والعودة الى الهيكل التنظيمي الذي يضمن زيادة الانتاجيه والأبتعاد عن البيروقراطيه وتشتت الجهود . حماك الله جلالة الملك وسدد على طريق الخير خطاك.