الفساد في الأردن يصل مناشير الحجر

وطنا اليوم-عمان:أطلقت وزارة العمل، حملة تفتيشية على قطاع مناشير الحجر في سحاب وماركا حيث جرى ضبط ٣٩ عامل وافد مخالف لقانون العمل يحملون تصاريح عمل منتهية وتصاريح عمل زراعي.

وذكرت الوزارة، في بيان ، بأن الهدف من الحملة مراقبة تطبيق قانون العمل على العمال العاملين في مناشير الحجر، حيث وردت شكاوى متعددة الى الوزارة تفيد بوجود عدد من العمالة الوافدة المخالفة تعمل في هذه المناشير.

وأوضحت، الوزارة أن الغاية من الحملة تعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته .

وبينت الوزارة انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر تشددا بعد انتهاء فترة التصويب.

ودعت الوزارة المخالفين من العمال الوافدين الى ضرورة الاسراع بتصويب اوضاعهم، كما نوهت انه لا يحق للعامل الوافد ممارسة أية أعمال قبل حصوله على تصريح العمل (وليس قبل بدء إجراءات الحصول على التصريح).

كما شددت الوزارة ان حمل تصريح العمل لا يعني السماح بممارسة اَي عمل بل يرتبط بشروط التصريح والتي تحدد فترة زمنية لسريان التصريح ومهنة محددة لا يجب مخالفتها وعند نفس صاحب العمل.

واوضحت الوزارة انه خلافا لما سبق يعتبر ذلك مخالفة لقانون العمل ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من صاحب العمل والعامل المخالف والتي تتمثل بتسفير العامل وتحويل صاحب العمل للقضاء لدفع الغرامة المالية المترتبة على مخالفة القانون والتي تتراوح بين ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دينار عن كل مخالف.