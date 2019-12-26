الرئيسية | محليات ماذا قال الرزاز للمصابين العسكريين امام النواب؟

وطنا اليوم-عمان:تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدراسة ملف المصابين العسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي.

وقال للرزاز للمصابين المعتصمين أمام مجلس النواب الأحد، إنه قام بتحويل الملف لوزير العمل رئيس مجلس الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه التقى وفداً ممثلاً للمتقاعدين العسكريين المعتصمين وسمع منهم كافة التفاصيل المتعلقة برواتبهم.

وأضاف أنه يدرك صعوبة أوضاعهم، مشدداً على أن المتقاعدين العسكريين قدموا الغالي والنفيس في سبيل الوطن وهو ما يسجل لهم.

وتابع أن "وقفة المصابين العسكريين بها التزام وهو شيء يسجل لهم".

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة دائماً بتوفير سبل العيش الكريم لكل الأردنيين ويقول دائماً عن المتقاعدين العسكريين أنهم رفقاء السلاح.

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