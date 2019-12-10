المستهلك تدعو الأردنيين إلى التواجد بمكان واحد في بيوتهم

وطنا اليوم-عمان:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأحد، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وبخاصة خلال فصل الشتاء الذي ترتفع فيه فاتورة الكهرباء بسبب زيادة استخدام وسائل التدفئة التي تعمل على الكهرباء.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي: إن الاستخدام الامثل والايجابي لوسائل التدفئة المستخدمة في المنازل والتي تعمل على الكهرباء سيعمل على التخفيف من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 %.

ودعا عبيدات الأسر إلى التواجد في مكان واحد في البيت خاصة بالفترة المسائية للترشيد من استخدام فاتورة الكهرباء والعمل على اطفاء اللمبات الموجودة في الغرف التي لا يتواجد فيها احد، والتخفيض من استخدام بعض الاجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي.