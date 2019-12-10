الرئيسية | محليات توضيح هام من الضمان للأردنيين حول الرصيد الادخاري

وطنا اليوم-عمان:بعد نحو اسبوع من التوقف استأنفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إرسال الرسالة النصية لكل من تقدم بطلب لخدمة السحب من الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين التعطل عن العمل الذي أطلقتها المؤسسة مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي

وقال مواطنون إنهم تلقوا بالفعل صباح الأحد رسائل نصية من الضمان الاجتماعي تعلمهم أنه " تم تحويل()دينار بدل علاج أوتعليم لفروع البنوك ماعدا الفروع العاملة داخل المولات وتطالبهم باصطحاب صورة اثبات الشخصية"

وكانت المؤسسة قالت في بيان سابق عملت على إيجاد خيارات إضافية جديدة لصرف المبالغ المسحوبة لتسريع عملية تسليمها لمستحقيها من خلال اعتماد بنوك جديدة منها "بنك القاهرة عمان والبنك التجاري الأردني بالإضافة إلى بنك الإسكان" الذي تم اعتماده سابقاً للصرف.

واكد البيان أنه سيتم المباشرة بتحويل المبالغ إلى مستحقيها من خلال البنوك الجديدة المعتمدة بدءاً من الأحد وانه بإمكان مقدم الطلب استلام المبلغ بعد أن تصله رسالة نصية على هاتفه الخلوي تتضمن رقم الصرف.

وشددت المؤسسة في بيانها على ان خدمة السحب من الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين التعطل عن العمل متاحة بشكل مستمر ولن تتوقف أبداً المؤسسة عن استقبال طلبات المؤمن عليهم لغايات تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني أو المعالجة الطبية لهم أو لأفراد أسرهم، كون أن هذه الخدمة هي استحقاق قانوني وتنفيذ لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د.حازم الرحاحلة قال في بيان صحفي إن المبالغ التي تم سحبها من الأرصدة الادخارية للمؤمن عليهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج زادت على (122) مليون دينار استفاد منها (195) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة حتى تاريخه، حيث قامت المؤسسة بتحويل المبالغ المستحقة إلى (75) ألف مؤمن عليه وبانتظار تحويل المبالغ المتبقية المسحوبة إلى (120) ألف مؤمن عليه للبنوك التي تم اعتمادها مؤخراً.

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