الرئيسية | محليات متقاعدون أردنيون يغادرون للإقامة في تركيا

وطنا اليوم-عمان:قال النائب السابق أمجد المسلماني انه وخلال العامين الماضيين لوحظ ان اعداد من الاردنيين المتقاعدين يغادرون الى تركيا لا بقصد السياحة بل لأجل الاقامة والعيش فيها.

و ما يدفع الاردنيين لمغادرة الاردن والاقامة في تركيا يعود بشكل رئيسي الى ان كلفة المعيشة في تركيا اقل منها في الاردن فراتب التقاعد لهؤلاء الاردنيين يمكنهم من العيش في تركيا بمستوى معيشة مقبول حيث ان أجور السكن وكلفة المعيشة اقل منها في الاردن.

واشار المسلماني إلى ان اعداد كبيرة من الاردنيين قاموا بشراء شقق في منطقة الانيا واسطنبول اما للعيش فيها او كاستثمار هذا يشكل خساره اقتصادية للأردن وهذا ايضا تتحمله الحكومات التي لم تعمل على بقاء الاردنيين في بلدهم ودفعت اعداد منهم للاستثمار في الخارج.

واضاف المسلماني ان خسارة الاقتصاد الوطني كبيرة بمغادرة متقاعدين لديهم خبرات في مجالات مختلفة إضافة الى خسارة اقتصادنا من إنفاق الاردنيين المغادرين لتركيا رواتبهم التقاعدية خارج المملكة.

واكد المسلماني الى ان ما يجري امر خطير يجب على الحكومة الانتباه له ومعالجته فالحكومات وحدها من تتحمل مسؤولية بحيث مواطنين اردنيين لبلد يقيمون به هربا من ضرائب متعاقبة اكلت رواتبهم وجعلتهم غير قادرين على تحمل كلفت المعيشة في الاردن.

واضاف المسلماني الى اننا وفي عديد من المناسبات حذرنا الحكومات من نتائج سياستها في الجباية وفرض ضرائب حتى دون ان تعود كخدمات للمواطن.

وأشار المسلماني الى اننا بحاجة الى عقل حكومي يفكر كيف يحمي معيشة الناس ويتوقف عن فرض ضرائب أثبتت التجربة وباعتراف حكومي بفشلها وتراجع الإيرادات برغم الكم الهائل من الضرائب التي ارهقت المواطن والاقتصاد وان تسعى الحكومة وسريعا الى التخفيف عن المواطنين وحفظ كلف المعيشة بحيث يستطيع المواطن العيش من راتبه التقاعدي الذي تأكل بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة.

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