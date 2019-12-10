الأردن ضمن أكثر جنسيات العالم أداءً للعمرة خلال 2019

وطنا اليوم-عمان:فرضت الجنسية الأردنية، نفسها بقائمة أكثر الجنسيات في العالم، ذهابًا لأداء العمرة في الأراضي المقدسة، وفق ما أعلنته إحصائية نشرتها الحكومة السعودية.

وبحسب الإحصائية، فإن أكثر الجنسيات قدوماً هي الباكستانية 411.140، فالإندونيسية 368.193، ثم الهندية 221.956، ثم الماليزية 97.709، ثم التركية 65.083، ثم المصرية 53.962، ثم البنجلادشية 47.962، ثم الجزائرية 45.950، ثم الإماراتية 29.544، وأخيراً الأردنية 23.926.

وتهدف وزارة الحج والعمرة إلى الوصول إلى 10 ملايين معتمر لموسم العمرة حتى نهاية العام الجاري.

وقال المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير في وزارة الحج والعمرة عمرو المداح، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تمضي قدماً نحو الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.

وأضاف "المداح" أن المعتمرين أصبحت لديهم حالياً عدة منصات للحجوزات الإلكترونية تنتشر وتنمو، ولم تعد فقط مقتصرة على الوكيل الخارجي.

كما أظهرت الإحصائية الحكومية أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت 2.031.751 تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم الحالي، وبلغ مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.566.754 معتمراً