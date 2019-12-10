 وطنا نيوز -منحة أمريكية بقيمة 745 مليون دولار لدعم الأردن
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منحة أمريكية بقيمة 745 مليون دولار لدعم الأردن
التاريخ : 15-12-2019 09:50:59 المشاهدات: 1273

وطنا اليوم-عمان:وقعت الحكومة، اليوم الأحد اتفاقية تحويل منحة دعم نقدي مباشر بقيمة 745 مليون دولار للأردن من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي وعن الجانب الامريكي مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID جيم بارنهارات، في رئاسة الوزراء.

وستساعد الاتفاقية الحكومة الأردنية على توسيع الفرص الاقتصادية ورفع جودة الخدامات المقدمة للأردنيين"

وأوضح بارنهارات، نعمل على تسريع النمو الاقتصادي لخلق الفرص على نطاق واسع، ونعمل معا على تطوير الحوكمة الرشيدة، لتعزيز شفافية القطاع العام وكفاءته، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحة والتعليم والمياه".

وأضاف: "فخورون بالشراكة بين الأردن والولايات المتحدة من أجل تعزيز ازدهارنا المشترك ونتطلع بتفاؤل إلى مستقبل حافل بالتعاون الوثيق".


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