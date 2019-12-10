الرئيسية | محليات صرف أرصدة التعطل انعكس إيجاباً على الأسواق

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي إن صرف مدخرات الضمان الاجتماعي من ارصدة التعطل للمنتفعين انعكس ايجابا على الاسواق بازدياد حجم المبيعات في بعض القطاعات ومنها قطاع الالبسة.

وبين القواسمي في تصريح إلى $ ان ضخ السيولة أنعش اسواق الالبسة والاحذية بعد ركود غير مسبوق في الفترة الماضية.

وتوقع أن يرتفع حجم الطلب على الالبسة خلال الشهرالحالي بسبب حجم التنزيلات وموسم الاعياد المسيحية.

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الخميس أن المبالغ التي تم سحبها من الأرصدة الادخارية للمؤمن عليهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج زادت على (122) مليون دينار استفاد منها (195) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة حتى تاريخه، حيث حوّلت المؤسسة المبالغ المستحقة إلى (75) ألف مؤمن عليه بانتظار تحويل المبالغ المتبقية المسحوبة إلى (120) ألف مؤمن عليه للبنوك.

وقدر القواسمي حجم استيراد الالبسة والاحذية لعام 2019 بنحو 205 ملايين دينار مقارنة مع 265 مليون دينار تقريبا موضحا ان التجار قننوا حجم مستورداتهم.

وجدد القواسمي مطالبه بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والتي بدورها تخفّف الكلف على التاجر والمواطن.

وحسب احدث التقارير الصادر عن دائرة الاحصاءات، بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 ديناراً، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4% من مجموع هذا الإنفاق.

وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا.

وكان أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسرة في محافظة العاصمة حيث بلغ 14417 دينارا، تلتها محافظة الزرقاء بمتوسط إنفاق 11957 دينارا، أما محافظة الطفيلة فقد كانت الأقل حظاً من حيث متوسط إنفاق الأسرة حيث بلغ 8689 دينارا.

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