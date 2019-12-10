الرئيسية | محليات قصر مؤتمرات ومنشآت على 85 دونماً في العقبة

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر مطلع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عزم السلطة طرح 85 دونما هي الاكثر حيوية في العقبة كفرصة استثمارية سياحية.

وقال المصدر ان هذه المساحة كانت مشغولة بالمدينة السكنية العمالية القديمة للميناء الرئيس واصبحت فارغة بعد ان بناء مدينة سكنية عمالية جديدة بجوار الميناء 20 كيلو مترا جنوبا.

واوضح المصدر ان المشروعات المتوقع انشاؤها في هذه المنطقة ستضم قصرا للمؤتمرات هو الاول من نوعه في المنطقة ومنشآت سياحية ومرافق لخدمة القطاع السياحي. وعلم ان مفاوضات في مراحلها الاولى جارية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واحدى اهم المحافظ الاستثمارية السيادية الاردنية بخصوص اقامة قصر ضخم للمؤتمرات وان دراسات أولية ستنطلق قريبا بهذا الخصوص حال استلام شركة تطوير العقبة الذراع التطويرية للسلطة لموقع المدينة القديم. يذكر ان المدينة السكنية العمالية القديمة التابعة لشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء اقيمت قبل اكثر من 50 عاما لخدمة موظفي وعمال الميناء واتسعت لاكثر من 1800 موظف وعامل الى ان انتقلت إلى جوار الميناء الجديد لتقوم بذات المهام.

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