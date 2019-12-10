الرئيسية | محليات الأحد.. زخات امطار وأجواء باردة

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم الأحد باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون خلال ساعات المساء والليل غزيرة ويصحبها الرعد في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء غدا باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لهطول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 15 الى 7 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 16 الى 7، وفي المناطق الجنوبية من 13 الى 4، وفي خليج العقبة من 25 الى 12 درجة مئوية.

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