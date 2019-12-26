الرئيسية | محليات مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن يبحث سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية (OCHA)

وطنا اليوم-عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية فرع الأردن اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في الأردن وذلك بحضور الدكتور بدر السمحان ممثلاً عن مركز الملك سلمان للإغاثة و السيدة أماني صلاح رئيس وحدة التمويل الإنساني والسيد حنا حنا أبو برهم مسؤول برامج اول لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية .

وبحث الطرفين خلال اللقاء الذي عقد بمقر المركز في الاردن سبل العمل الإغاثي والإنساني المشترك بين المنظمات الإنسانية لصالح الاشقاء السوريين في الاردن، وسبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال عام 2020.

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