سفير الضمان : 17,25مليار دينار الإيرادات التأمينية التراكمية للضمان

وطنا اليوم ـ المدينة المنورة- حسن محاسنة- كشف رئيس وفد سفير الضمان الاجتماعي الزائر للمملكة العربية السعودية موسى الصبيحي عن قيمة الإيرادات التأمينية التراكمية للضمان منذ نشأة المؤسسة وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2019 والتي بلغت (17.25) مليار دينار وأن موجودات الضمان تناهز حالياً (11) مليار دينار.

وطمأن الصبيحي الحضور خلال اللقاء الذي عقده وفد سفير الضمان مع أبناء الجالية الأردنية في المدينة المنورة مساء امس الجمعة بالتنسيق والتعاون مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية وبإسهام ورعاية من الملتقى وشركة البوتاس العربية، بحضور رئيس ملتقى النشامى حول العالم الدكتور محمد أيمن الرفاعي ورئيس لجنة ملتقى النشامى في المدينة المنورة ثائر السعدي على سلامة وقوة الوضع المالي للضمان مبينا ان النفقات التأمينية التراكمية لذات الفترة أعلاه بلغت (9.9) مليار دينار لتحقق المؤسسة فوائض تأمينية مالية بقيمة (6.65) مليار دينار،

وقال ان تواصل الضمان مع الأردنيين المقيمين خارج الوطن نابع من إيمان المؤسسة بحق المغترب الأردني بالاستفادة من التشريعات الوطنية ولا سيما الحق في الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي لمشتركيه مؤكدا حرص المؤسسة لشمول الأردنيين بمظلتها كنوع من الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.

وأوضح أن الاشتراك الاختياري بالضمان والمتاح فقط للأردنيين هو نوع من التمكين ولا سيّما للمغتربين الأردنيين الذين يفتقدون الانضمام لمظلة تأمينية تقاعدية في الدول التي يعملون فيها، وبما يمكّنهم من الحصول على الحماية والراتب التقاعدي في وطنهم مستقبلاً.

ولفت الى أن الاشتراك الاختياري أدّى إلى تمكين (40700) مواطن أردني من الحصول على راتب تقاعد الضمان مؤكدا ان الاشتراك الاختياري للأردنيين غير العاملين في سوق العمل المنظّمة داخل الوطن يشكّل مظلة حماية آنية ومستقبلية ولا سيّما للمغتربين الأردنيين المقيمين خارج أرض الوطن.

وتطرق الصبيحي لأهم التعديلات الأخيرة على قانون الضمان وما تضمنته من توسع في المنافع التأمينية وتعزيز للاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأمين.

ودعا الصبيحي كل مغترب أردني إلى ضرورة الحرص على الاشتراك الاختياري بالضمان حمايةً له ولأسرته، مشيراً أن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعالين وصل حالياً إلى (72) ألف مشترك، نصفهم من المغتربين الأردنيين، فيما زاد العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً على (150) ألف مشترك.

من جانبه أكّد مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي بالضمان الاجتماعي علي السنجلاوي على أهمية شمول الأردني بالضمان الاجتماعي ، مبيناً بأن الفئات التي يحق لها الاشتراك بالضمان بصفة اختيارية تتمثل بأي أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، شريطة إكماله سن السادسة عشرة، ولم يتجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان اشتراكه بالضمان للمرة الأولى، وكذلك المؤمن عليه الأردني الذي كان مشمولاً سابقاً بالضمان وتم إيقاف الاقتطاع عنه، ويرغب بالشمول مجدداً بصفة اختيارية، وهذا متاح أيضاً لمن أكمل سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى أو تجاوزها إذا لم تكن قد سويت حقوقه بالضمان سابقاً....

واستعرض أهم المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختياريا وشروط استحقاقها متمثلة براتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي، وراتب الوفاة الطبيعية.

كما أوضح رئيس قسم الاشتراك الاختياري حسام الجبالي طريقة تقديم طلب الاشتراك وتحديد الراتب الخاضع للاقتطاع وطريقة دفع قيمة الاشتراك الشهري، مبيناً بأن المؤسسة اتاحة جميع خدمات الاشتراك الاختياري بما فيها تقديم طلب الاشتراك فقط إلكترونياً من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكترونية للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)، على ان يتم في البداية التسجيل بالموقع من زاوية التسجيل أعلى الصفحة الرئيسية وبعد الدخول على الموقع باسمه يقوم بتعبئة الطلب من زاوية الخدمات الإلكترونية،......

واشار إلى أن المؤمن يعد عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول خلال الخمسة عشر يوماً الأولى على الأقل من الشهر التالي لتاريخ الشمول وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً.

وأشار بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بنسبة 17.5 بالمئة شهرياً من الأجر المشترك بموجبه، وبإمكانه دفع اشتراكاته بالضمان إلكترونياً عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً إي فواتيركم.

وكان رئيس الملتقى د. أيمن الرفاعي قد أشاد بمبادرة سفير الضمان وتواصل المؤسسة مع المغتربين الأردنيين وطالب المؤسسة بتعريف موسع بخدماتها الالكترونية الجديدة ولا سيما للمغتربين بما في ذلك التسجيل في الموقع الالكتروني وآلية طلب الزيادة السنوية على راتب الاشتراك، والسماح للمغترب بشراء سنوات الانقطاع.

وفي نهاية اللقاء أجاب الوفد على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون مقدمين الشكر على هذه المبادرة الريادية خدمة للمغتربين الأردنيين.