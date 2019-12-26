جابر يفتتح اجتماع المجلس العلمي الإسشاري المشترك

وطنا اليوم ـ عمان

افتتح وزير الصحة النائب الاول لرئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور سعد جابر في عمان اليوم اجتماع المجلس العلمي الإسشاري المشترك الخاصة بشؤون التدريب والامتحانات والاختصاصات الصحية الدقيقة .

وقال الدكتور جابر في الإفتتاح ان المجلس العربي ينهض بمستوى مرموق في تحسين مستوى البرامج التدريبية والتعليم الطبي المستمر لجميع الاطباء في الوطن العربي بالمستوى العلمي والعملي ويشكل نهضة يحاكي مستجدات العلمية العالمية .

وقال أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس ان الاجتماعات الاستشارية التي نحن في صددها اليوم تساهم في تطوير برامج التدريب لجميع الاختصاصات الصحية الرئيسية والدقيقة.



وبين ان المجلس العربي يعتمد 18 مجلسا علميا يشمل 45 اختصاصا طبيا يساهم في تطوير المنظومة الصحية بأعلى مستوياتها .

وتضمن الاجتماع محاضرات عن الواقع والتطلعات المستقبلية وبرامج التعليم الطبي والانشطة الاكاديمية والتعديلات على النظام الاساسي والداخلي للمجلس العربي للاخصاصات الصحية .

وتناولت اجتماعات المجلس التي حضرها وزراء صحة عرب سابقين واساتذة واختصاصيين من مختلف الدول العربية في المجال الصحي، نقاشات حول الاختصاصات الصحية الرئيسية والدقيقة ووضع آليات واضحة ومتقدمة في التدريب والمناهج الاكاديمية والاطباء المتدريبن والمدربين ومراكز التدريب لتطوير وتحديث الانظمة التدريبية للمجلس العربي المطبقة في مختلف الدول العربية .

كما اشتمل الاجتماع ورش عمل بحث فيها المشاركون البرامح المتعلقة في امتحانات المجلس من ناحية تنظيمها وخصائهصا وطرق عقدها بهدف تحسين اللوائح الناظمة لامتحانات المجلس العربي بما يتلائم مع المعايير العالمية .





