بني هاني يكشف عن أسباب تعطيل تصنيع الأسمدة ومشروع المزرعة الشمسية

وطنا اليوم ـ اربد

كشف رئيس بلدية اربد، حسين بني هاني، عن تعطيل ترخيص مصنع "صنيع الاسمدة" الذي بدأ الانتاج منذ شهرين، بسبب العوائق من قبل الدوائر والوزارات الحكومية .

واضاف بني هاني ان المشروع ريادي وسيدر دخلا للبلدية ، نظرا لتصنيع الاسمدة من مخلفات النفايات التي تقوم بجمعها البلدية، مشيرا الى ان المشروع تم تنفيذه بمنحة ألمانية وبتقنيات عالية جدا.

ولفت إلى أنه يتم حاليا بتوزيع الاسمدة التي تنتج من قبل المصنع مجانا للمواطنين، نظرا لعدم اكتمال الترخيص .

وقال ان البلدية صرفت النظر ايضا عن مشروع المزرعة الشمسية لتوليد الكهرباء والذي كان سيوفر 5 مليون دينار من موازنة البلدية، بعد ان تم وضع المعيقات والعراقيل امامه من قبل الجهات المعنية، وتم استبداله بتغيير الانارة الى لمبات الليد، في كافة المناطق.