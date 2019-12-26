تلاسن حول الاوتوبارك يستدعي تدخل الشرطة في اربد

وطنا اليوم ـ اربد

تدخلت دوريات النجدة في شرطة اربد اثر وقوع خلاف بين مواطن وموظف مشروع الاوتوبارك على خلفية الاصطفاف بالقرب من ميدان الساعة وسط البلد بمدينة اربد ظهر اليوم .

وتطور الخلاف بالتزامن مع مرور احد رجال السير حيث اعتقد المواطن انه جرى مخالفة مركبته اثناء اصطفافها في الشارع المشمول بالاوتوبارك حيث تجمهر عشرات المواطنين اثر وقوع المشكلة .

ووفق مسؤول في السير ان المواطن قام بالاصطفاف وسط البلد باحد الشوارع المشمولة بمشروع المواقف "الاوتوبارك" وجرى نقاش حول ضرورة شراء بطاقة لتفعيل خدمة الاصطفاف وتطورت الامور لتلاسن وصراخ .