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تلاسن حول الاوتوبارك يستدعي تدخل الشرطة في اربد
وطنا اليوم ـ اربد
تدخلت دوريات النجدة في شرطة اربد اثر وقوع خلاف بين مواطن وموظف مشروع الاوتوبارك على خلفية الاصطفاف بالقرب من ميدان الساعة وسط البلد بمدينة اربد ظهر اليوم .
وتطور الخلاف بالتزامن مع مرور احد رجال السير حيث اعتقد المواطن انه جرى مخالفة مركبته اثناء اصطفافها في الشارع المشمول بالاوتوبارك حيث تجمهر عشرات المواطنين اثر وقوع المشكلة .
ووفق مسؤول في السير ان المواطن قام بالاصطفاف وسط البلد باحد الشوارع المشمولة بمشروع المواقف "الاوتوبارك" وجرى نقاش حول ضرورة شراء بطاقة لتفعيل خدمة الاصطفاف وتطورت الامور لتلاسن وصراخ .
وزاد مسؤول السير انه على اثر ذلك تلقت الشرطة بلاغ بالحادثة حول وقوع مشكلة بين مواطن ورجل السير ولدى وصول دوريات النجدة تبين ان المشكلة بين المواطن وموظف الاوتوبارك ولا علاقة لرجل السير بها لا من قريب ولا من بعيد مبينا ان رجل السير تصادف مروره بالموقع اثناء وقوع المشكلة بين المواطن وموظف الاوتوبارك وانه لم يتم تحرير مخالفة سير بحق مركبة المواطن وتم انهاء المشكلة.
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