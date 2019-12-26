مهندسو القطاع العام يرفضون العلاوات ويمهلون نقيبهم 24 ساعة

وطنا اليوم ـ عمان
قرر مهندسو القطاع العام منح نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي 24 ساعة للتراجع عن اتفاق النقابة مع الحكومة على علاوات المهندسين العاملين في القطاع الحكومي.
وقال الناطق باسم تجمع مهندسي القطاع العام والذي وضعت نواته اليوم السبت، سفيان ابو صافي إن مهندسي القطاع الحكومي يرفضون ما اتفق عليه النقيب مع الحكومة برفع علاواتهم الى 145% بدلا من 130%.
واضاف ان المهندسين اتفقوا على المطالب بأن تبدأ العلاوة الفنية من 180%، ثم ترتبط بالدرجات الوظيفية اسوة ببقية النقابات المهنية، بحيث تنتهي عند 220%.
كما اتفقوا على أن يكون ربط العلاوة بالمسار المهني أمر تحفيزي.
وأكد أن التجمع بصدد تسليم المطالب للامانة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين وامهال مجلس النقابة 24 ساعة للتراجع، قبل أن تقر الحكومة نظام الاعلاوات.
ولوح ابوصافي بالتصعيد في حال لم يستجب مجلس النقابة خلال المهلة الممنوحة له.