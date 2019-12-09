وطنا نيوز -"عطلة الشتاء" للمدارس الحكومية خمسة أيام والخاصة ووكالة الغوث والثقافة.. أسبوعان

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"عطلة الشتاء" للمدارس الحكومية خمسة أيام والخاصة ووكالة الغوث والثقافة.. أسبوعان
وطنا اليوم ـ عمان
بينت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة التعليم الاساسي والمرحلة الثانوية الاولى والثانية للمدارس الخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث تبدأ يوم الاحد 29/12/2019 وتنتهي يوم السبت 18/1/2020 وذلك وفق التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي 2020.
فيما تبدأ عطلة الشتاء للمدارس الحكومية يوم الاحد الموافق 9/2/2020 وتنتهي يوم 13/2/2020، ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 16/2/2020.
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