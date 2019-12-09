وطنا نيوز -"عطلة الشتاء" للمدارس الحكومية خمسة أيام والخاصة ووكالة الغوث والثقافة.. أسبوعان

وطنا اليوم ـ عمان

بينت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة التعليم الاساسي والمرحلة الثانوية الاولى والثانية للمدارس الخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث تبدأ يوم الاحد 29/12/2019 وتنتهي يوم السبت 18/1/2020 وذلك وفق التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي 2020.



ووفق التقويم تبدأ عطلة الشتاء لهذه المدارس يوم الاحد 19/1/2020 وتنتهي يوم الخميس 30/1/2020، ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 2/2/2020.



كما أكدت الوزارة أن الاختبارات التحصيلية للمدارس الحكومية لنهاية الفصل الدراسي الأول حسب التقويم المدرسي المعدل لطلبة التعليم الاساسي وطلبة المرحلة الثانوية الاولى والثانية تبدأ في 22/1/2020 وتنتهي يوم السبت 8/2/2020.