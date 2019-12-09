الرئيسية | محليات توضيح من وزارة الصحة للمواطنين بخصوص الإصابة بإنفلونزا الخنازير

وطنا اليوم ـ عمان أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة، والمسؤول عن رصد حالات الاصابة بانفلونزا (H1N1)، الدكتور عدنان اسحاقات، أنه لا يمكن وصف الاصابات بانفلونزا الخنازير بالظاهرة.



وقال اسحاقات في تصريحات إن هذه الانفلونزا باتت موسمية اعتيادية، لا خوف ولا قلق منها، مشيرا الى أن الوزارة سجلت في الاعوام الماضية عدد كبير من الاصابت وكان يتم التعافي منها بطبيعية، مؤكدا أنها كأي انفلونزا موسمية اخرى.



و أشار اسحاقات أنه في عام 2017 سجلت الوزارة 580 اصابة بانفلونزا (H1N1)، كما سجلت أكثر من 650 اصابة عام 2016، وفي عام 2018 سجلت نحو 60 اصابة.



وعن الموسم الحالي قال اسحاقات إنه حتى اليوم السبت سجلت الوزارة وفاتين وأكثر من 90 اصابة بالانفلونزا الموسمية (H1N1).



وكانت قالت وزارة الصحة إن حالات الأنفلونزا الموسمية في المملكة تزداد خلال الفترة من شهر تشرين الثاني ولغاية شهر آذار، تختلف شدة الأنفلونزا الموسمية من سنة إلى أخرى ومثال على ذلك فإن الموسم الماضي (2018-2019) كان خفيفا جدا مقارنة بالموسم الذي قبله (2017-2018) الذي كان شديداً من حيث عدد المصابين.



وعن اجراءات وزارة الصحة للتعامل مع الانفلونزا للموسم الحالي، فقد اشارت الى عقد اجتماع ضم كافة الجهات ذات العلاقة بالأنفلونزا برئاسة مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الشهر الماضي، لمناقشة الاستعداد والجاهزية للموسم الحالي، وكذلك تم تحديث بروتوكول التعامل مع حالات الانفلونزا يشكل موحد لكافة القطاعات الصحية.



ووفرت الوزارة العلاج الفيروسي الخاص بالمرض والتعميم على المستشفيات لاستلام احتياجاتها من العلاج المتوفر في مستودعات مديرية المشتريات والتزويد والمقدرة بنحو 300 الف حبة، وتكفي لثلاثين الف مريض.



كما تم تأمين العلاج الفيروسي لمستشفيات الخدمات الطبية الملكية والجامعية ومستشفيات القطاع الخاص مجانا، اضافة لتوفير الكواشف اللازمة لتشخيص الأنفلونزا بكافة انماطها، وتوفير وسائل الوقاية الشخصية للتعامل مع الحالات.



واكدت أن علاج المرضى في كافة المستشفيات، ولا يوجد تحديد للمستشفيات التي تتعامل مع هذه الحالات.



ووفرت الوزارة بروشورات تثقيفية عن المرض وتم توزيعها على كافة مديريات الصحة والمستشفيات، اضافة الى تنفيذ حملات توعية للمواطنين عن المرض من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.





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