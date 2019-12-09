سائقو التاكسي يتذمرون بسبب كثرة السيارات العاملة بدون ترخيص

وطنا اليوم- يتعرض سائقو التاكسي الى اضرارا كبيرة بسبب اكتضاض السوق بالاف السيارات العاملة بدون ترخيص حيث يوجد بالسوق ما يقارب 6شركات عاملة بالتطبيقات الذكية منها شركتين فقط مرخصة والباقي دون ترخيص.

هذا الوضع الحق الضرر بالتاكسي الاصفر وخلق ازدحامات مرورية كبيرة ويدفع الى خلق أزمة جديدة بوجه وزارة النقل.

مراقبون يقولون بان 5000 سيارة مرخصة تعمل بالتطبيقات الذكية في حين يعمل اكثر من 20الف سيارة بدون ترخيص.