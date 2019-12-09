الرئيسية | محليات جهات تعطل تنفيذ مشاريع صحية في مادبا لأسباب شخصية

وطنا اليوم-عمان:شن مدير الرعاية الصحة بمحافظة مادبا الدكتور خليل الرواحنة هجوما غير مسبوق على مسؤولين في وزارة الصحة متهما اياهم بتعطيل مشاريع لأسباب وصفها بالشخصية دون الإفصاح عن اسمائهم وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي في المحافظة .

وقال الرواحنه أن هناك عدة مشاريع لإنشاء مراكز صحية في بعض المناطق وإنشاء مراكز صحية شاملة تعطلت بالكامل وهي خاصة بمحافظة مادبا .

وبين الرواحنه أن أي كتاب يرسل أو مطالبة من مديرية صحة محافظة مادبا رسميا يتم تعطيله أو تأخيره في قسم الأبنية والدراسات بالوزارة على الرغم من وجود مخصصات مالية تم رصدها من حساب موازنة محافظة مادبا للعام الماضي إلا انه عددا من تلك المشاريع لم تنفذ لغاية الآن

وأشار الرواحنة انه يقف على مسافة واحدة من جميع أبناء محافظة مادبا لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والتخفيف عليهم بإنشاء مراكز صحية شاملة تضاهي المستشفيات للحصول على العلاج السليم من قبل الأطباء للمرضى والمراجعين في كافة مستوياتهم .

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