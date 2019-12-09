تعميم من وزارة التربية استعداداً لفصل الشتاء

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة التربية والتعليم مديرياتها في الميدان للتأكد من توفر متطلبات وشروط السلامة العامة في المدارس خلال فصل الشتاء، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

وجددت الوزارة في تعميم وجهته اخيرا لمديريات التربية والتعليم، ضرورة التعامل السليم مع المدافئ ووضعها في أماكن بعيدة عن الطلبة وعدم تكليفهم بنقلها.

كما شددت الوزارة على أهمية التأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال، وان تكون عملية شراء الوقود للتدفئة وفق الاسس المتبعة، وعدم جمع التبرعات من الطلبة لغايات التدفئة بشكل عام، حيث تتكفل الوزارة بذلك .