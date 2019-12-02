الرئيسية | محليات البنك الدولي يطالب الأردن بمزيد من الإصلاحات الهيكلية

وطنا اليوم-عمان:طالب البنك الدولي، الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، بإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية خاصة في مجال الدين العام والطاقة.

جاء ذلك، خلال مباحثات أجراها وزير المالية الدكتور محمد العسعس في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات مع عدد من مسؤولي البنك الدولي وعلى رأسهم رئيس البنك ديفيد مالباس.

وأعرب مالباس عن أمنياته بتحقيق اداء جيد للاقتصاد الأردني وسعادته بسير عملية الإصلاح متطلعًا لتحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية خاصة في مجال الدين العام والطاقة.

وأطلع العسعس فريق البنك الدولي، على الوضع الاقتصادي في الأردن ، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في مجال استقرار المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف لتحفيز الصادرات.

كما اوضح وزير المالية الاجراءات التي تهدف الى تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار في الاردن ، من خلال تقليل الكلف التشغيلية كالعقار والطاقة وغيرها، وذلك لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو النمو.

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