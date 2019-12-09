الرئيسية | محليات حزن وخوف بعد 4 وفيات من عائلة واحدة في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، راضي الجوارنة، علاقة فيروس (H1N1) المعروف باسم انفلونزا الخنازير بالوفيات التي وقعت في محافظة الزرقاء.

وقال الجوارنة إن الوفيات التي وقعت في الزرقاء سببها بالتهابات رئوية حادة وأمراض أخرى لا علاقة لها بإنفلونزا الخنازير.

وأكد الجوارنة أن هذه الانفلونزا موسمية، والكثير من الأردنين مصابون بعدة أنواع من الإنفلونزا التي إذا أصابت شخص لديه نقص مناعه تودي إلى مضاعفات، ويتعامل معها من خلال علاجات متعارف عليها، داعيا الأردنيين إلى التواصل مع مستشفيات وزارة الصحة لتوفر دواء مخصص لعلاج هذا النوع من الإنفلونزا في حالة الاحساس بأية أعراض.

يأتي تعليق الجوارنة على وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في الزرقاء بمنطقة حي الحسين، يشتبه باصابتهم بإنفلونزا الخنازير، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن سيدة توفيت الثلاثاء قبل أن يتوفى شقيقها الأربعاء، وشقيقتها وإبنة شقيقها الخميس، في حين يشتبه باصابة عدد أخر من الجيران بالفيروس.

وأوضحت أن حالة من الحزن والخوف تسيطران على سكان المنطقة نتيجة هذه الوفيات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعاملها مع نحو 70 إصابة مستقرة بالفيروس غادر معظمها المستشفى، فيما توفي شخص واحدة مصاب بالروماتزم مزمن ويتناول أدوية تقلل المناعة، ما أدى إلى حدوث مضاعفات ووفاته.

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