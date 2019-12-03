الرئيسية | محليات الاحتلال يسمح لسكان غزة بالسفر عبر الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية انها ستسمح لسكان قطاع بالسفر عبر الأردن.

وقالت متحدثة باسم مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي انه بناء على "توجيهات أمنية" سيسمح لسكان غزة بالسفر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن ( جسر اللنبي بالتسمية الإسرائيلية / معبر الكرامة بالتسمية الفلسطينية).

وأشار البيان ان القرار سيمنع أيضا ان يزور الغزيين مدنا في الأراضي المحتلة والضفة الغربية.

ويشمل القرار الإسرائيلي منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام، بعد ان سمحت إسرائيل العام الماضي لنحو 700 مسيحي من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة ومدن مقدسة أخرى تجتذب الآلاف من الزوار في كل موسم للاحتفال بعيد الميلاد.

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