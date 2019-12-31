 وطنا نيوز -الارصاد تحذر من الانزلاق وتشكل الصقيع
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الارصاد تحذر من الانزلاق وتشكل الصقيع
التاريخ : 13-12-2019 10:43:01 المشاهدات: 1589

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية الجمعة من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر في شمال المملكة، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.
وقالت دائرة الارصاد الجوية انه سيطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً بوجه عام، مع فرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة.
وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وكان موقع طقس العرب قال في وقت سابق الخميس، ان المنخفض الجوي الذي كان من المتوقع ان يؤثر على الاردن خلال الساعات الماضية والقادمة يتواجد حالياً الى الغرب من تركيا، وان التوقعات لم تصب بهطول الامطار.
واضاف موقع طقس العرب في خبر له بعنوان : "أين المنخفض الجوي ؟" ان المنخفض قد تراجع تصنيفه الى الدرجة الأولى و هي الدرجة الاضعف وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية.
واضاف الموقع : لم تصب التوقعات بهطول الامطار مساء الخميس في العاصمة عمان، في حين ما زالت الفرصة واردة لهطول بعض الامطار فيها و سائر مناطق شمال ووسط المملكة في ساعات هذه الليلة.
واردف الموقع : يستمر تراجع تصنيف المنخفض الجوي اكثر فجر الجمعة اذ يُتوقع ان يُصبح مُجرد امتداد لمنخفض جوي بحيث تسود اجواء باردة مع هبوب رياح نشطة مع تراجع فرص الامطار بشكل واضح.


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