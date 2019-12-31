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الأردنيون ينتقدون فشل التوقعات الجوية في المملكة
وطنا اليوم-عمان:لم تفلح مراكز التنبؤات الجوية الخاصة والحكومية والمتنبئين الجويين الهواة، في الأردن بحالة الطقس التي أعلنت عنها على مدار اليومين السابقين.
وتاليا أبرز التعليقات :
Mohammad Al Sallaq قال في تعليق له: "بس شاطرين رسائل وتحذيرات بتتخبى الناس ببيوتها بتشطبوا الاسواق وبتقطعوا ارزاق الناس اللي بشوف التحذيرات بقول جاي تسونامي علبلد مش منخفض".
Nedaa Brezat علقت على بيان موقع طقس العرب الأخير والذي حمل عنوان "أين المنخفض الجوي؟" وقالت: والله سخطنا الدار سكرو الباب شدرو الباب لا يفوت مي من الشتا واخير شي تقولي وين المنخفض انا اللي بدي اسال اين المنخفض".
Mouhannad Bqain قال: "مع تقدم العلم و تقدم التكنلوجي بالعالم لاسف ما زال انتشار الهواه كثير. بالاردن و بالعالم كله يتم تحميل المسؤوليه لانه كثر شغلات ترتبط بالنشره"
Jamal Madanat علق على هذه التنؤات وقال: "اشترينا خبز وتموين راحت علينا صدق لو تسكرو الارصاد بتوفرو كلف مالها دا".
فايز عبد المجيد وجه سؤالا وقال وفيه: "سؤال: هل فعلا إنه الأرصاد الجويه تتبع لوزارة النقل؟".
Albrajon Albrajon قال ساخرا: "ارصاد جدتي اصدق منهم ... طلعت بالحوش اليوم الظهر بس اطلعت في الشمس وقالت فش مطر ... انا استغربت وضحكت وقلت عنها خرفت ... طلعت انا مهبول الي صدقت طقس الزفت".
Ibrahem Alhrout علق ساخرا: "المنخفض شاف تحويلات عمان انصدم وراح".
Muna Alaryan قالت: "هم من متى صدقوا!! عجقوا الدنيا على هالمنخفض".
حساب وردة النرجس قال: "حسبي الله فيكم خلتوني اشتري كاز و انا ما بدي اجيب لانو غالي والله لو بتموتو ماني شاري كاز ثاني مرة و هسا راح ابيع يلي اشتريتهم و ببسط فيهم بكرا بسوق الجمعة و اللتر راح ابيعو ٧٠ قرش مو متل ما اشتريتو ٥٩ قرش حسبي الله بس ... كل هاد مشان نشتري كاز".
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