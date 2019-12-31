الأردنيون ينتقدون فشل التوقعات الجوية في المملكة

وطنا اليوم-عمان:لم تفلح مراكز التنبؤات الجوية الخاصة والحكومية والمتنبئين الجويين الهواة، في الأردن بحالة الطقس التي أعلنت عنها على مدار اليومين السابقين.

وقالت مراكز الرصد أن الأردن سيتأثر اعتباراً من ساعات ما بعد عصر الخميس بمُنخفض جوي سريع الحركة ويُصنف بأنه من الدرجة الثانية (الدرجة الاعتيادية) و فقاً لمؤشر قياس شدة المُنخفضات الجوية المُبتكر من طقس العرب.

وحذرت مراكز التنبؤات من خطر تشكل السيول وجريان الأودية بسبب غزارة الأمطار، وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق طرقات المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

أمانة عمان ردت على مراكز التنبؤات وأعلنت حالة الطوارئ المتوسطة وقصوى أمطار في العاصمة اعتبارا من الخميس وفق للنشرات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية الأردنية وموقع طقس العرب، والتي توقعت أن تكون أمطارا غزيرة في بعض مناطق المملكة.

موقع طقس العرب نشرا خبرا بعنوان "أين المنخفض الجوي؟" وجاء فيه:

يتواجد المنخفض الجوي الى الغرب من تركيا الا انه قد تراجع الى الدرجة الأولى و هي الدرجة الاضعف وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية.

و لم تصب التوقعات بهطول الامطار مساء الخميس في العاصمة عمان، في حين ما زالت الفرصة واردة لهطول بعض الامطار فيها و سائر مناطق شمال ووسط المملكة في ساعات هذه الليلة.

و يستمر تراجع تصنيف المنخفض الجوي اكثر فجر الجمعة اذ يُتوقع ان يُصبح مُجرد امتداد لمنخفض جوي بحيث تسود اجواء باردة مع هبوب رياح نشطة مع تراجع فرص الامطار بشكل واضح.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومها لاذعا على مراكز التنبؤات الجوية، بسبب ما اعتبروه فشلا في التوقعات الجوية.

وعبّر النشطاء عن استيائهم وغضبهم من إخفاق مراكز التنبؤات، بما يخص توقعاتهم بالمنخفض الأخير.

وتاليا أبرز التعليقات :

Mohammad Al Sallaq قال في تعليق له: "بس شاطرين رسائل وتحذيرات بتتخبى الناس ببيوتها بتشطبوا الاسواق وبتقطعوا ارزاق الناس اللي بشوف التحذيرات بقول جاي تسونامي علبلد مش منخفض".

Nedaa Brezat علقت على بيان موقع طقس العرب الأخير والذي حمل عنوان "أين المنخفض الجوي؟" وقالت: والله سخطنا الدار سكرو الباب شدرو الباب لا يفوت مي من الشتا واخير شي تقولي وين المنخفض انا اللي بدي اسال اين المنخفض".

Mouhannad Bqain قال: "مع تقدم العلم و تقدم التكنلوجي بالعالم لاسف ما زال انتشار الهواه كثير. بالاردن و بالعالم كله يتم تحميل المسؤوليه لانه كثر شغلات ترتبط بالنشره"

Jamal Madanat علق على هذه التنؤات وقال: "اشترينا خبز وتموين راحت علينا صدق لو تسكرو الارصاد بتوفرو كلف مالها دا".

فايز عبد المجيد وجه سؤالا وقال وفيه: "سؤال: هل فعلا إنه الأرصاد الجويه تتبع لوزارة النقل؟".

Albrajon Albrajon قال ساخرا: "ارصاد جدتي اصدق منهم ... طلعت بالحوش اليوم الظهر بس اطلعت في الشمس وقالت فش مطر ... انا استغربت وضحكت وقلت عنها خرفت ... طلعت انا مهبول الي صدقت طقس الزفت".

Ibrahem Alhrout علق ساخرا: "المنخفض شاف تحويلات عمان انصدم وراح".

Muna Alaryan قالت: "هم من متى صدقوا!! عجقوا الدنيا على هالمنخفض".

حساب وردة النرجس قال: "حسبي الله فيكم خلتوني اشتري كاز و انا ما بدي اجيب لانو غالي والله لو بتموتو ماني شاري كاز ثاني مرة و هسا راح ابيع يلي اشتريتهم و ببسط فيهم بكرا بسوق الجمعة و اللتر راح ابيعو ٧٠ قرش مو متل ما اشتريتو ٥٩ قرش حسبي الله بس ... كل هاد مشان نشتري كاز".